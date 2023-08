O Tζάρεν Τζάκσον επιλέχθηκε από τους συμπαίκτες ως ο κορυφαίος παίκτης του training camp.

Οι ΗΠΑ κοντραρίστηκαν με ομάδα επίλεκτων παικτών από το ΝΒΑ, στο πρώτο εσωτερικό 20λεπτο διπλό της προετοιμασίας και γνώρισαν την ήττα. Στο συγκεκριμένο ματς ο Κερ ξεκίνησε με Τζέιλεν Μπράνσον point guard, Μάικαλ Μπρίτζες στο «2», Μπράντον Ίνγκραμ στο «3», Καμ Τζόνσον σαν power forward και τον αμυντικό της σεζόν στο ΝΒΑ, Τζάρεν Τζάκσον στη θέση του σέντερ.

Το training camp της Team USA ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε ο κορυφαίος παίκτης της διαδικασίας. Ο λόγος για τον κορυφαίο αμυντικό της σεζόν στο ΝΒΑ, Τζάρεν Τζάκσον που επιλέχθηκε από τους συμπαίκτες του. Ένας από τους σταρ που θα χρειαστεί να κάνει μεγάλα ματς στο Παγκόσμιο για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο χρυσό μετάλλιο.

Πάολο Μπανκέρο (Μάτζικ)

Μάικαλ Μπρίτζες (Νετς)

Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς)

Άντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς)

Ταϊρίς Χαλιμπέρτον (Πέισερς)

Τζος Χαρτ (Νικς)

Μπράντον Ίνγκραμ (Πέλικανς)

Τζάρεν Τζάκσον Τζ. (Γκρίζλις)

Καμ Τζόνσον (Νετς)

Γουόκερ Κέσλερ (Τζαζ)

Μπόμπι Πόρτις (Μπακς)

Όστιν Ριβς (Λέικερς)

