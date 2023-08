O Στιβ Κερ δοκίμασε πρόσωπα και συστήματα στο πρώτο φιλικό της Team USA με ομάδα επίλεκτων παικτών από το ΝΒΑ, φανερώνοντας σκέψεις για την βασική πεντάδα.

Στις 2 Αυγούστουη Team USA ξεκίνησε την προετοιμασία της, ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με την Ελλάδα στο Άμπου Ντάμπι και φυσικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φέρει αντιμέτωπες για άλλη μία φορά τις δύο ομάδες.

Οι ΗΠΑ έδωσαν μια πρώτη γεύση, στην ήττα τους από επίλεκτων παικτών από το ΝΒΑ, στο πρώτο εσωτερικό 20λεπτο διπλό της προετοιμασίας, η οποία ξεκίνησε στο Λας Βέγκας.

Ο Στιβ Κερ σε αυτή την αναμέτρηση κατέβασε βασική πεντάδα με Τζέιλεν Μπράνσον point guard, Μάικαλ Μπρίτζες στο «2», Μπράντον Ίνγκραμ στο «3», Καμ Τζόνσον σαν power forward και τον αμυντικό της σεζόν στο ΝΒΑ, Τζάρεν Τζάκσον στη θέση του σέντερ. Μένει να δούμε αν αυτή θα είναι και η βασική πεντάδα στο Παγκόσμιο που έρχεται.

Team USA’s first starting lineup at training camp:



Jalen Brunson

Mikal Bridges

Brandon Ingram

Cam Johnson

Jaren Jackson Jr.



(Via @joevardon ) pic.twitter.com/RgEoodGWO4