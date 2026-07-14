Δύο προπονητές από το ΝΒΑ και ένας από το NCAA θα είναι δίπλα στον Έρικ Σποέλστρα στην Team USA.

Ο Έρικ Σποέλστρα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Team USA από τις 15 Οκτώβρη του 2025, όντας ο διάδοχος του Στιβ Κερ. Νωρίτερα ήταν συνεργάτης του Κερ στις ΗΠΑ, η οποία έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Από την φετινή σεζόν θα έχει και παίκτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια η USA αναμένεται να ορίσει τον Μάρκ Ντάιγκνο των Θάντερ, τον Τζέι Μπι Μπίκερσταφ των Πίστονς και τον Μαρκ Φιου του Gonzaga στο NCAA ως assistant του Σποέλστρα στο προπονητικό επιτελείο.

Το επόμενο μεγάλο τουρνουά για τις ΗΠΑ είναι το Παγκόσμιο του 2027, όπου φυσικά και εκεί η Team USA θα είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό, με την κορυφή στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.