Ντουράντ: «Ελπίζω να λάβω κλήση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028»

Ντουράντ: «Ελπίζω να λάβω κλήση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028»

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ντουράντ: «Ελπίζω να λάβω κλήση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028»

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Την επιθυμία του να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες εξέφρασε ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο Κέβιν Ντουράντ σε δήλωσή του αναφέρθηκε στην επιθυμία του να βρεθεί ξανά με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Παρότι έχει ήδη τέσσερις συμμετοχές και τέσσερα χρυσά, δεν το βάζει κάτω και τόνισε πως ελπίζει να βρίσκεται στην ομάδα που θα δώσει το «παρών» στο Λός Άντζελες το καλοκαίρι του '28.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κέβιντ Ντουράντ:

«Εξαρτάται πραγματικά από τον Γκραντ Χιλ, τον γενικό διευθυντή της USA Basketball, και τι θέλει να κάνει η Team USA. Θα συνεχίσω να διατηρώ το επίπεδο παιχνιδιού μου και ελπίζω να λάβω αυτήν την κλήση. Αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί εξαιρετικοί παίκτες που αξίζουν να είναι μέρος της ομάδας».

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@Photo credits: fiba
     

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