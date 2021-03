Πιτίνο για την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση: «Να εμπνευστούμε από το κουράγιο των Ελλήνων» (pic)

Μπορεί να έφυγε από την Ελλάδα, μπορεί να επέστρεψε στο... φυσικό του περιβάλλον του κολεγιακού του πρωταθλήματος, αλλά το μυαλό του παραμένει στη χώρα μας.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν τεχνικός ηγέτης της Εθνικής μας ομάδας όπως επίσης και του Iona State, το οποίο αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο της March Madness, έγραψε στο twitter:

«Η σημερινή γιορτή για τα 200 χρόνια από την επανάσταση, ας σημειώσει νέα ένδοξα ξεκινήματα και ας εμπνευστούμε από το κουράγιο και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού» ήταν το χαρακτηριστικό του ποστάρισμα.

Let today’s celebration of 200 years since the revolution, mark new glorious beginnings and be inspired by the courage and determination of the Greek people.

