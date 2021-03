Πιτίνο: «Πριν από 38 χρόνια πήγα πρώτη φορά στη March Madness, δεν ξεχνάω τους παίκτες μου» (pic)

Ιστορία έγραψε ο Ρικ Πιτίνο που οδήγησε το Iona στη March Madness. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναιϊκού, έγινε ο τρίτος ο τρίτος προπονητής στην ιστορία του NCAA που οδηγεί 5 διαφορετικά κολέγια στην March Madness (Boston University, Providence, Kentucky, Louisville και Iona).

Ο head coach-θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ, έδειξε τη χαρά του για την πρόκριση και πήγε πίσω στον χρόνο, όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στο τελικό τουρνουά του NCAA.

«Πάνε 38 χρόνια όταν για πρώτη φορά πήγα στο τελικό τουρνουά με το Boston University. Σκέφτομαι εκείνους τους παίκτες τώρα. Σας αγαπώ παιδιά».

It has been 38 years since I first went to the tournament with Boston University. Thinking of those players right now. Love you guys! pic.twitter.com/jg7l6heO4x

— Rick Pitino (@RealPitino) March 14, 2021