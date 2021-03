Ο Πιτίνο οδήγησε το Iona στη March Madness και έγραψε ιστορία! (pic & vid)

Ξέρει τον τρόπο να οδηγεί τις ομάδες του στη March Madness του NCAA και το απέδειξε για άλλη μια φορά o Ρικ Πιτίνο.

Το Iona επικράτησε με 60-51 στον τελικό της περιφέρειας MAAC του Fairfeild και με αυτόν τον τρόπο έκλεισε θέση για τη March Madness.

Έτσι κατάφερε κάτι σπουδαίο, αφού έγινε μόλις ο τρίτος προπονητής στην ιστορία του NCAA που οδηγεί 5 διαφορετικά κολέγια στην March Madness (BU, Providence, Kentucky, Louisville και Iona). Oι άλλοι 2 είναι ο Lon Kruger και οTubby Smith.

Δείτε εδώ το αφιέρωμα του gazzetta.gr για το κολέγιο που έχει αναλάβει ο Πιτίνο και φιλοδοξεί να κάνει πολλές... ζημιές και στο μεγάλο τουρνουά του NCAA, τη March Madness. Άλλωστε έχει μεγάλη εμπειρία από το κυρίως τουρνουά, έχοντας κατακτήσει 2 τρόπαια με Kεντάκι το 1996 και Λούιβιλ το 2013.

Rick Pitino leads Iona to a MAAC title and becomes just the third coach all-time to take 5 different schools to the NCAA Tournament! pic.twitter.com/Y1E4y0JEIx

— ESPN (@espn) March 13, 2021