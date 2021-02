NCAA: Με κόσμο η March Madness! (pic)

Η τελική φάση του NCAA, η περίφημη March Madness θα διεξαχθεί στη «φούσκα» της Ιντιανάπολις και θα έχει και φιλάθλους! Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του NCAA αναμένεται να επιτραπεί η είσοδος μέχρι και στο 25% της χωρητικότητας των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Πάντως, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για αρχική παρουσία 500 φιλάθλων. Και σταδιακά, αν το επιτρέψει η πολιτεία της Ιντιανάπολις και οι συνθήκες μπορεί να αυξηθεί.

Με απαραίτητη προϋπόθεση την τήρηση των μέτρων υγείας.

Η τελική φάση ξεκινάει στις 18 Μαρτίου.

The NCAA will allow fans to attend March Madness games, permitting up to 25% capacity at arenas https://t.co/LgKjzQj2Sc

— Sports Illustrated (@SInow) February 19, 2021