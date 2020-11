Το NCAA θα κάνει την March Madness σε «φούσκα»!

Η έναρξη της σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 25 Νοεμβρίου. Κανείς δεν γνωρίζει αν το NCAA θα ξεκινήσει τότε. Τα κρούσματα κορονοϊού έχουν υποχρεώσει αρκετά πανεπιστήμια να σταματήσουν τις προπονήσεις. Ενώ δύο προπονητής, ο Τομ Ίζο και ο Τζιμ Μποχάιμ είναι ασθενής και βρίσκονται σε περιορισμό!

Οι συζητήσεις αφορούν το τουρνουά της March Madness, την τελική φάση του πρωταθλήματος, με 68 ομάδες να μπαίνουν στην τελική ευθεία. Το πλάνο αναφέρει τη διεξαγωγή του τουρνουά σε μία πόλη (από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο), με την Ιντιανάπολις να είναι το φαβορί για να το φιλοξενήσει.

Έτσι και αλλιώς, η Ιντιανάπολις θα φιλοξενήσει τον τελικό του 2021.

#MarchMadness Update

The 2021 NCAA Tournament will be held in one geographic area.

