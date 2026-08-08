Ο 43χρονος Κώστας Μάκκας απεβίωσε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν από παθολογικά αίτια με την κηδεία του να γίνεται παρουσία πλήθους κόσμου.

Ένα πολύ στενάχωρο συμβάν υπήρξε στο περιθώριο του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν. Ο 43χρόνος Κώστας Μάκκας από τον Γέρακα Αττικής, ένθερμος οπαδός των Ερυθρολεύκων αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα του αγώνα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του από παθολογικά αιτία.

Γνωστός για την προσήλωση του - αλλά και τη μεγάλη αγάπη του - για την πειραϊκή ομάδα ο χαμός του γέμισε με θλίψη τους οικείους, γνωστούς και φίλους του και ενώ ήταν παντρεμένος, έχοντας κάνει 2 παιδιά. Η κηδεία του τελέστηκε στον στον ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Γέρακα την Παρασκευή 7 Αυγούστου, παρουσία πλήθους κόσμου και φυσικά πολλών φίλων του Ολυμπιακού. Στεφάνι στη μνήμη του φιλάθλου του πειραϊκού συλλόγου απέστειλε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.