NCAA: Τα πεπραγμένα των Ελλήνων
Έντονη ήταν γι' ακόμη μια βραδιά του NCAA η ελληνική... απόχρωση στα παρκέ της άλλης πλευράς του Ατλαντικού! Ο Στογιάκοβιτς άγγιξε το double - double, ο Ζούγρης ήταν dominant και ο Λιοτόπουλος ήταν διψήφιος. Θετικός ο Χιτικούδης, σε πιο... ρηχά νερά ο Σαμοντούροβ.
Το Ιλινόι διέλυσε με 116-76 το Δυτικό Κεντάκι με τον Αντρέι Στογιάκοβιτς να καταγράφει 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 24 λεπτά που πάτησε παρκέ, αγγίζοντας το double - double.
Ο Βαγγέλης Ζούγρης άγγιξε τους 20 πόντους, καθώς μέτρησε 19, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και ένα μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής, παρά την ήττα του Σεντ Μέρις στις λεπτομέρειες (76-73) από το Τέξας.
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Το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο λύγισε το Αϊόβα με 80-75 με τον Λευτέρη Λιοτόπουλο να μετρά 10 πόντους, 1 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 12 λεπτά συμμετοχής.
Ο Νικόλαος Χιτικούδης είχε 8 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 16 λεπτά συμμετοχής αλλά το Xavier γνώρισε την ήττα με 83-71 από τη Βιρτζίνια. Τέλος, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ κινήθηκε σε... χαμηλές πτήσεις στην ήττα του Νορθ Καρολάινα από τη Δυτική Βιρτζίνια με 72-59. Ο «Σάμο» τελείωσε το ματς άποντος με 3 ριμπάουντ στα δέκα λεπτά που αγωνίστηκε.
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