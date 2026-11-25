NCAA: Τα πεπραγμένα των Ελλήνων
Η συμμετοχή των Ελλήνων στους αγώνες του NCAA συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον! Οι Παναγιώτης Παγώνης και Θωμάς Ζορμπάς ήταν θετικοί, πιο χαμηλά κινήθηκαν οι Λιοτόπουλος, Ροζακέας και Ξανθόπουλος.
Ο πρώτος είχε 7 πόντους, 2/3 βολές, 1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ένα λάθος σε 29 λεπτά συμμετοχής, στην ήττα του Ντρέξελ από το Πεν με 89-74. Ο Ζορμπάς αγωνίστηκε 17 λεπτά στη νίκη του Όραλ Ρόμπερτς επί του Άρλινγκτον με 84-80. Κατέγραψε 8 πόντους, 3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και ένα λάθος.
Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος έπαιξε 18 λεπτά στη νίκη του Σεντ Τζονς του Πιτίνο με 90-79 εις βάρος του Όρεγκον. Μέτρησε 2 πόντους με 0/1 δίποντο, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και 2 λάθη.
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Ο Τάσος Ροζακέας σημείωσε τρεις πόντους με 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και μια ασίστ σε 15 λεπτά, στην επικράτηση του Μάουντ Σεντ Μέρις με 75-74 κόντρα στο Μόργκαν Στέιτ.
Εν κατακλείδι, ο Γιάννης Ξανθόπουλος είχε τέσσερις πόντους, 2/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο, τέσσερα ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος σε εννέα λεπτά στη συντριβή του Νιου Χάμπσαϊρ με 73-27 από το Σίτον Χολ.
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