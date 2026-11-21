NCAA: Τα πεπραγμένα των Ελλήνων
Το Σεντ Μέρις του Ζούγρη επικράτησε του Σεντ Λούις με 95-78. Ο Έλληνας ψηλός αγωνίστηκε 35 λεπτά και κατέγραψε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε ηγετική εμφάνιση.
Από την άλλη, το Ντρέξελ του Παγώνη νίκησε το Σεντ Τζόσεφς με 75-64. Ο Παγώνης σε 34 λεπτά σημείωσε double double με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ πρόσθεσε και 2 ασίστ.
Στα υπόλοιπα Ελληνόπουλα του NCAA, ο Στέφανος Σπάρταλης κατέγραψε 4 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 31 λεπτά συμμετοχής, στην ήττα του Μονμάουθ με 75-64 από το Πρίνστον.
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Ο Τάσος Ροζακέας αγωνίστηκε 17 λεπτά στην ήττα του Μάουντ Σεντ Μέρις με 73-67 από το Γουέστερν Μίσιγκαν και μάζεψε 2 ριμπάουντ.
Τέλος, ο Νίκος Χιτικούδης έπαιξε έξι λεπτά στην ήττα του Xavier από το Αϊόβα με 83-65 και κατέβασε ένα ριμπάουντ.
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