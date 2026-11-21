Μια πολύ όμορφη κίνηση πραγματοποιήθηκε από τον Παναθηναϊκό, όπου πριν την προπόνηση ήταν παρέα με αδέσποτα σκυλάκια!

Λίγες ώρες πριν ο Παναθηναϊκός υποδεχθεί τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ (22/11, 17:30, Live από το Gazzetta), οι Πράσινοι ανέβασαν ένα τρομερό video στα social που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, μία ημέρα πριν από την επιστροφή στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, στο οποίο οι παίκτες του «τριφυλλιού» συμμετέχουν σε μία διαφορετική... προπόνηση, έχοντας για παρέα σκυλάκια που αναζητούν το επόμενο σπίτι τους.

«Η καλύτερη υπογραφή που θα μπορούσατε ποτέ να κάνετε. Μάθετε περισσότερα στο findyoursnoopy.gr. Υιοθετήστε, μην ψωνίζετε», έγραψαν στην ανάρτηση τους.