Η αποστολή του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (22/11, 19:00) με τον Ηρακλή.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της Superleague μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, καθώς την Κυριακή (22/11, Live στο Gazzetta) υποδέχεται τον Ηρακλή για την 11η αγωνιστική.

Οι Πειραιώτες μετά το ισόπαλο με 1-1 ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την περασμένη «στροφή» θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών των Έσε, Γκουστάβο Πουέρτα και Τσικίνιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) την αποστολή για τον αγώνα με τον Γηραιό στο «Καραϊσκάκης», έχοντας εντός αυτής τους Φίλη, Σιπιόνι και Φρόιλερ για τη μεσαία γραμμή, ενώ μίνι έκπληξη προκάλεσε και η παρουσία του Κλέιτον.

Αναλυτικά η αποστολή:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Ρόκα, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους.