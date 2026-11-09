Τα στατιστικά που κατέγραψαν Βαγγέλης Ζούγρης και Γιάννος Ξανθόπουλος στον τρίτο τους αγώνα στη φετινή σεζόν του NCAA.

Ο Βαγγέλης Ζούγρης ξεκίνησε εκ νέου βασικός με το Σεντ Μέρις, όμως παρά τη θετική εμφάνιση απέναντι στη Νεβάδα, η ομάδα του γνώρισε την πρώτη της ήττα για τη φετινή σεζόν σε τρεις αγώνες.

Ο Έλληνας ψηλός σημείωσε 6 πόντουςσε 22 λεπτά στο παρκέ, σουτάροντας με 50% εντός παιδιάς, κατέβασε 7 ριμπάουντ, είχε 1 μπλοκ, μια ασίστ και 3 λάθη.

Δυστυχώς δεν κατάφερε να βοηθήσει το Σεντ Μέρις στα τελευταία 5 λεπτά της κανονικής διάρκειας, όταν και συμπλήρωσε 5 φάουλ, σε ένα αμφίρροπο ματς που κρίθηκε στον πόντο, με τη γηπεδούχο ομάδα να επικρατεί με 96-95 στην παράταση (79-79 το αποτέλεσμα των δυο ημιχρόνων).

Για 11 λεπτά με τους Νιου Χάμσαϊρ Ουάιλντκατς αγωνίστηκε τα ξημερώματα (9/11), ο Γιάννος Ξανθόπουλος, στην ήττα από τους Σέικρεντ Χαρτ Πάιονιερς με 76-81 για το πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν.

Ο 20χρονος σέντερ πέτυχε 2 πόντους, ενώ τη στατιστική του συμπλήρωσαν 3 ριμπάουντ και μια ασίστ.