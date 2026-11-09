NCAA: Νέα καλή εμφάνιση για Ζούγρη- Τι έκανε ο Ξανθόπουλος
Ο Βαγγέλης Ζούγρης ξεκίνησε εκ νέου βασικός με το Σεντ Μέρις, όμως παρά τη θετική εμφάνιση απέναντι στη Νεβάδα, η ομάδα του γνώρισε την πρώτη της ήττα για τη φετινή σεζόν σε τρεις αγώνες.
Ο Έλληνας ψηλός σημείωσε 6 πόντουςσε 22 λεπτά στο παρκέ, σουτάροντας με 50% εντός παιδιάς, κατέβασε 7 ριμπάουντ, είχε 1 μπλοκ, μια ασίστ και 3 λάθη.
Δυστυχώς δεν κατάφερε να βοηθήσει το Σεντ Μέρις στα τελευταία 5 λεπτά της κανονικής διάρκειας, όταν και συμπλήρωσε 5 φάουλ, σε ένα αμφίρροπο ματς που κρίθηκε στον πόντο, με τη γηπεδούχο ομάδα να επικρατεί με 96-95 στην παράταση (79-79 το αποτέλεσμα των δυο ημιχρόνων).
Για 11 λεπτά με τους Νιου Χάμσαϊρ Ουάιλντκατς αγωνίστηκε τα ξημερώματα (9/11), ο Γιάννος Ξανθόπουλος, στην ήττα από τους Σέικρεντ Χαρτ Πάιονιερς με 76-81 για το πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν.
Ο 20χρονος σέντερ πέτυχε 2 πόντους, ενώ τη στατιστική του συμπλήρωσαν 3 ριμπάουντ και μια ασίστ.
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