Ξεχωριστή θα είναι η αποψινή (21/11) βραδιά για όσους βρεθούν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αφού θα πραγματοποιηθεί η γιορτή για τη Θύρα 13.

Μια πολύ σπουδαία βραδιά αναμένεται απόψε (21/11) στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να γιορτάζουν τα 60 χρόνια της Θύρας 13.

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι των Πρασίνων ετοιμάζουν μια ειδική βραδιά που θα ξεκινήσει στις 19:30 (άνοιγμα θυρών) στο ιστορικό γήπεδο της ομάδας, με σκοπό φυσικά τον εορτασμό της εν λόγω επετείου, όπως ανέφεραν σε σχετικό κάλεσμα στα social media.

Όπως προκύπτει, η συγκεκριμένη εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερη στιγμή για την πράσινη εξέδρα, με επίκεντρο την ιστορία, τις αναμνήσεις και την αγάπη για το Τριφύλλι, που ενώνει διαφορετικές γενιές φιλάθλων από το 1966 μέχρι και σήμερα.