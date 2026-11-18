NCAA: Κυριαρχικός ο Σπάρταλης, τα πεπραγμένα των υπόλοιπων Ελλήνων
Οι συμμετοχές των Ελλήνων παικτών στους αγώνες τους NCAA συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό! Τα ξημερώματα αρκετοί ήταν εκείνοι που πάτησαν παρκέ και η συνεισφορά τους ήταν κομβική είτε στις νίκες είτε στις ήττες των ομάδων τους.
Ο Στέφανος Σπάρταλης ήταν το «πρώτο βιολί» στην ήττα του Μονμάουθ με 81-76 από το Γουέικ Φόρεστ, έχοντας 17 πόντους με 4/6 βολές, 2/4 δίποντα και 3/4 τρίποντα, καθώς επίσης 6 ριμπάουντ αλλά και 3 λάθη σε 27 λεπτά.
Ο Βενιαμίν Αμπόσι κατέγραψε 6 πόντους (2/2 βολές, 2/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 4 ριμπάουντ και 1 τάπα σε 17 λεπτά, στην ήττα του UC Ντέιβις από το Αλαμπάμα Στέιτ με 75-68.
Στον αγώνα Ζέιβιερ - Κλίβελαντ Στέιτ (75-67), ο Νίκος Χιτικούδης αγωνίστηκε για 6 λεπτά, σημειώνοντας 2 πόντους (11 δίποντο) και 3 ριμπάουντ. Ο Τάσος Ροζακέας πάτησε παρκέ για 15 λεπτά στην ήττα του Μάουντ Σεντ Μέρις με 99-65, χωρίς να σκοράρει (0/1 τρίποντο), ενώ είχε 2 ριμπάουντ.
Τέλος, το Όραλ Ρόμπερτς ηττήθηκε με 76-72 από το SMU, με τον Θωμά Ζορμπά να σημειώνει 6 πόντους (3/7 δίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 15 λεπτά.
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