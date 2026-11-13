NCAA: Τα πεπραγμένα των Ελλήνων
Η δράση στο NCAA συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και τα Ελληνόπουλα συγκεντρώνουν τα βλέμματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Στέφανος Σπάρταλης ήταν το «πρώτο βιολί» στην πρώτη νίκη του Μονμάουθ με 74-70 επί του Κουινίπιακ. Συγκεκριμένα, έκανε double - double με 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συνεχίζοντας να κάνει... θραύση.
Put it in the win column! Hawks have three in double figures and beat Quinnipiac for first win of the season. #FlyHawks https://t.co/OdIKAw3Daa— Monmouth Basketball (@MonmouthBBall) November 13, 2026
To High Point διέσυρε τη Νότια Γιούτα με 88-59 εκτός έδρας με τον Αλέξανδρο Αλεξάκη να κάνει... σεφτέ στο φετινό πρωτάθλημα, ευστοχώντας σε ζευγάρι βολών από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας».
High Point moves to 4-0! Next up: A Sunday showdown with unbeaten Saint Louis (3-0) on national television. 🚨 📺 ESPN2 | 3:00 PM | @HPUMBB— Big South Conference (@BigSouthSports) November 13, 2026
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