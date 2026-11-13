NCAA: Τα πεπραγμένα των Ελλήνων

Γιώργος Σακελλάρης
Σπάρταλης

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Στέφανος Σπάρταλης ήταν καταπληκτικός, σημειώνοντας double - double στην πρώτη νίκη του Μονμάουθ στο NCAA και ο Αλέξανδρος Αλεξάκης πέτυχε τους πρώτους του πόντους στη νίκη του High Point.

Η δράση στο NCAA συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και τα Ελληνόπουλα συγκεντρώνουν τα βλέμματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Στέφανος Σπάρταλης ήταν το «πρώτο βιολί» στην πρώτη νίκη του Μονμάουθ με 74-70 επί του Κουινίπιακ. Συγκεκριμένα, έκανε double - double με 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συνεχίζοντας να κάνει... θραύση.

To High Point διέσυρε τη Νότια Γιούτα με 88-59 εκτός έδρας με τον Αλέξανδρο Αλεξάκη να κάνει... σεφτέ στο φετινό πρωτάθλημα, ευστοχώντας σε ζευγάρι βολών από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας».

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    NCAA Τελευταία Νέα