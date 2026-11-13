Ο Στέφανος Σπάρταλης ήταν καταπληκτικός, σημειώνοντας double - double στην πρώτη νίκη του Μονμάουθ στο NCAA και ο Αλέξανδρος Αλεξάκης πέτυχε τους πρώτους του πόντους στη νίκη του High Point.

Η δράση στο NCAA συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και τα Ελληνόπουλα συγκεντρώνουν τα βλέμματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Στέφανος Σπάρταλης ήταν το «πρώτο βιολί» στην πρώτη νίκη του Μονμάουθ με 74-70 επί του Κουινίπιακ. Συγκεκριμένα, έκανε double - double με 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συνεχίζοντας να κάνει... θραύση.

Put it in the win column! Hawks have three in double figures and beat Quinnipiac for first win of the season. #FlyHawks https://t.co/OdIKAw3Daa November 13, 2026

To High Point διέσυρε τη Νότια Γιούτα με 88-59 εκτός έδρας με τον Αλέξανδρο Αλεξάκη να κάνει... σεφτέ στο φετινό πρωτάθλημα, ευστοχώντας σε ζευγάρι βολών από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας».