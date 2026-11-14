NCAA: Τα πεπραγμένα των Χιτικούδη και Στογιάκοβιτς
Με εντυπωσιακό τρόπο έχει αρχίσει τη φετινή σεζόν στο NCAA ο Νίκος Χιτικούδης, ο οποίος πέτυχε την 4η νίκη του με το πανεπιστήμιο του Xavier.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας φόργουορντ στη νίκη των Musketeers κόντρα στο πανεπιστήμιο του Μισισίπι, ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, σε 25 λεπτά συμμετοχής.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χιτικούδης τη φετινή χρονιά μετράει ήδη 7.5 πόντους και 8.3 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Ανάλογο είναι και το ξεκίνημα της σεζόν του Στογιάκοβιτς, με το πανεπιστήμιο του Ιλινόις. Συγκεκριμένα ο 21χρονος γκαρντ στην 3η νίκη της ομάδας του σε τέσσερα ματς, πέτυχε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ήταν αλάνθαστος, σε 33 λεπτά που πάτησε στο παρκέ!
Έδειξε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ.
Highlights from our 108-86 victory against Sam Houston at State Farm Center. https://t.co/lefJh4SpiS— Illinois Men's Basketball (@IlliniMBB) November 14, 2026
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