NCAA: Ήττα για το Νορθ Καρολάινα, θετικός Αβδάλας στα χαμηλά ο Σαμοντόρουβ, εξαιρετικός ο Ζούργης με το Σεντ Μέρις
Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν διψήφιος, ωστόσο το Νορθ Καρολάινα υπέπεσε στην πρώτη του ήττα στο NCAA από το πανεπιστήμιο της Τζόρτζια με 78-70.
Σε 23 λεπτά που αγωνίστηκε ο 20χρονος φόργουορντ πέτυχε 14 πόντους, ενώ είχε επίσης 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 4 λάθη.
Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος έμεινε στα... χαμηλά, πετυχαίνοντας 4 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 9 λεπτά που πάτησε στο παρκέ.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κάτσινγκς με 22 πόντους.
Final. #CarolinaFamily | @WellsFargo https://t.co/37EGsZVxl5— Carolina Basketball (@UNC_Basketball) November 14, 2026
Το Σεντ Μέρις είχε εύκολη δουλειά κόντρα στους Flames, επικρατώντας με 84-61.
Ο Βαγγέλης Ζούγρης ήταν εξαιρετικός και μπόρεσε να συμβάλει για την ομάδα του, προκειμένου να φτάσει ως τη νίκη. Συνολικά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής.
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