Το Νορθ Καρολάινα υπέστη την πρώτη του ήττα στο NCAA από το πανεπιστήμιο της Τζόρτζια με 78-70, παρά τη θετικά παρουσία του Νεοκλή Αβδάλα. Εξαιρετικός ήταν ο Ζούγρης στη νίκη του Σεντ Μέρις.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν διψήφιος, ωστόσο το Νορθ Καρολάινα υπέπεσε στην πρώτη του ήττα στο NCAA από το πανεπιστήμιο της Τζόρτζια με 78-70.

Σε 23 λεπτά που αγωνίστηκε ο 20χρονος φόργουορντ πέτυχε 14 πόντους, ενώ είχε επίσης 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 4 λάθη.

Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος έμεινε στα... χαμηλά, πετυχαίνοντας 4 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 9 λεπτά που πάτησε στο παρκέ.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κάτσινγκς με 22 πόντους.

Το Σεντ Μέρις είχε εύκολη δουλειά κόντρα στους Flames, επικρατώντας με 84-61.

Ο Βαγγέλης Ζούγρης ήταν εξαιρετικός και μπόρεσε να συμβάλει για την ομάδα του, προκειμένου να φτάσει ως τη νίκη. Συνολικά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής.