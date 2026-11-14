Εθνική Ελλάδος: Το χειροκρότημα στο φινάλε ήταν η αρχή για να μαζευτούν τα… κομμάτια ενόψει Σερβίας

Η βαριά ήττα από την Ελλάδας από την Ολλανδία, έφερε απογοήτευση, αλλά το μυαλό όλων στρέφεται στο ματς με τη Σερβία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΝΟΤΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ.

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη έχοντας στις βαλίτσες δυσάρεστες εικόνες από την βαριά ήττα από την Ολλανδία (7-0) και μαζί αρκετό προβληματισμό από την εμφάνιση και τη ροή του αγώνα για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Nations League.

Φυσικά, όλοι γνωρίζουν πως τίποτα δεν έχει τελειώσει, όσον αφορά την πρόκριση, αλλά άπαντες θέλουν να αφήσουν -όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό- πίσω τους τη συντριβή στην «Γιόχαν Κρόιφ Arena», στρέφοντας την προσοχή τους στο τελευταίο ματς με τη Σερβία, στο Πανθεσσαλικό, την ερχόμενη Δευτέρα (16/11).

Το χειροκρότημα από τους 2.500 οπαδούς που βρέθηκαν στις εξέδρες στο τέλος του αγώνα, αποτελεί το κατάλληλο εφόδιο, ώστε για μαζέψουν όλοι τα κομμάτια τους και να βγάλουν πείσμα και εγωισμό στο επερχόμενο κρίσιμο παιχνίδι.

Η απογοήτευση υπάρχει και είναι δύσκολο να κρυφτεί. Φάνηκε, άλλωστε, στα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και των παικτών μετά το ματς, αλλά και στα πρόσωπα όλων. Το ζητούμενο τώρα είναι να γυρίσει ο διακόπτης στο εσωτερικό της ομάδας και άπαντες δηλώνουν έτοιμοι για ένα θετικό φινάλε με τη Σερβία.

Το Πανθεσσαλικό θα είναι κατάμεστο. Ο κόσμος έχει επιστρέψει στις εξέδρες και στηρίζει συνεχώς και με θέρμη το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η μέχρι στιγμής πορεία δεν διαγράφεται σε μία νύχτα.

Όλες οι ομάδες θα έχουν μία κακή βραδιά. Το θέμα είναι να μην ισοπεδώνονται όλα. Είναι βασικό αυτό ενόψει του αγώνα με τους Σέρβους.