Ο Μπρούνο Φερνάντο θα παραμείνει εκτός έδρας για ένα μήνα με πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα.

Πλήγμα για την Αναντολού Εφές, καθώς ο Μπρούνο Φερνάντο αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για έναν μήνα.

Συγκεκριμένα ο σέντερ της τούρκικης ομάδας αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρησης της Έφες κόντρα στη Βίρτους και έπειτα από εξετάσεις όπου υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε πρόβλημα στη γάμπα.

Ο Φερνάντο έχει ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία του, ωστόσο θα μείνει στα «πιτς» για τον επόμενο μήνα. Την τρέχουσα σεζόν μετράει μ.ο 8.2 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές:

«Στον χθεσινό μας αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια, ο Μπρούνο Φερνάντο υπέστη τραυματισμό στη γάμπα και έχει ήδη ξεκινήσει η θεραπεία του.

Ο γιατρός μας, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, ο παίκτης μας θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 3-4 εβδομάδες.

Περαστικά, Μπρούνο!»