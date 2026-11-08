NCAA: Τα πεπραγμένα των Ελλήνων στους αγώνες της βραδιάς
Άλλη μια βραδιά στο NCAA ολοκληρώθηκε και τα Ελληνόπουλα που αγωνίζονται εκεί έκλεψαν την παράσταση! O Παναγιώτης Παγώνης ήταν ο κορυφαίος των Ντρέξελ Ντράγκονς στη νίκη της ομάδας του κόντρα στο Κόλγκειτ με 77-74, καταγράφοντας 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, προερχόμενος μάλιστα από τον πάγκο.
Ο Στέφανος Σπάρταλης έκανε double - double στην ήττα του Μονμάουθ από το Ρόουντ Άιλαντ με 84-66. Ο 20χρονος πάουερ φόργουορντ / σέντερ είχε 13 πόντους, 13 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όντας ο κορυφαίος της ομάδας του.
Ο Βασίλης Πουρλίδας ήταν θετικός στην ήττα του Νορθ Καρολάινα από το Οχάιο με 80-70, καθώς είχε 8 πόντους σε περίπου 16 λεπτά συμμετοχής. Ο Στράτος Καλλιοντζής, που αγωνίζεται στην ίδια ομάδα, μέτρησε 2 πόντους και 4 ριμπάουντ σε περίπου 13,5 λεπτά που πάτησε στο παρκέ.
Ο Γιάννης Ασημακόπουλος του Σακραμέντο Στέιτ αγωνίστηκε περίπου 8 λεπτά στην ήττα της ομάδας του με 83-77 από τη Σάντα Κλάρα, οι Αλεξάκης του Χάι Πόιντ και Ντάψης του Ντουκέν Ντιουκς δεν πήραν λεπτά συμμετοχής.
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