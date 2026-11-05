Ζούγρης: Διψήφιος στη νίκη του Σεντ Μέρις
Το Σεντ Μέρις συνέτριψε το Νορθ Ντακότα με 105-64, με τον Βαγγέλη Ζούγρη να είναι εκ των διακριθέντων για την ομάδα του. Ο Έλληνας σέντερ συνέβαλε τα μέγιστα στη δεύτερη διαδοχική νίκη του Σεντ Μέρις, αφού σε 21 λεπτά συμμετοχής, κατέγραψε 11 πόντους (5/5 δίποντα, 1/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 τάπα και 1 λάθος. Ο 22χρονος συνεχίζει την περιπλάνησή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς υπενθυμίζεται ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στο Λούιβιλ.
Πέρυσι, ο ελπιδοφόρος ψηλός έπαιξε σε 27 ματς του κολεγιακού πρωταθλήματος και είχε κατά μέσο όρο 2.6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 9.1 λεπτά συμμετοχής. Από τη φετινή του ομάδα, έχουν αναδειχθεί και έχουν παίξει στο ΝΒΑ τρεις διάσημοι Αυστραλοί παίκτες, όπως οι Ματ Ντελαβεντόβα, Πάτι Μιλς και Τζοκ Λαντέιλ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Παπαδογιάννης στο Gazz Floor by Novibet: «Είναι εξάντληση αυτό που νιώθω μετά από ένα τέτοιο ματς - Ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά τον εαυτό του»
- Αντετοκούνμπο: «Ήταν ένα τρομερό «play» που σχεδίασε ο κόουτς Σπόελστρα»
- Ο «πράσινος» Τσίπρας μπήκε σε πτήση γεμάτη Ολυμπιακούς: Η αντίδραση όταν τους συνάντησε