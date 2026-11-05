Το Σεντ Μέρις έκανε το 2/2 στο NCAA, επικρατώντας με 105-64 του Νορθ Ντακότα, με τον Βαγγέλη Ζούγρη να πραγματοποιεί καλή εμφάνιση, όντας διψήφιος.

Το Σεντ Μέρις συνέτριψε το Νορθ Ντακότα με 105-64, με τον Βαγγέλη Ζούγρη να είναι εκ των διακριθέντων για την ομάδα του. Ο Έλληνας σέντερ συνέβαλε τα μέγιστα στη δεύτερη διαδοχική νίκη του Σεντ Μέρις, αφού σε 21 λεπτά συμμετοχής, κατέγραψε 11 πόντους (5/5 δίποντα, 1/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 τάπα και 1 λάθος. Ο 22χρονος συνεχίζει την περιπλάνησή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς υπενθυμίζεται ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στο Λούιβιλ.

Πέρυσι, ο ελπιδοφόρος ψηλός έπαιξε σε 27 ματς του κολεγιακού πρωταθλήματος και είχε κατά μέσο όρο 2.6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 9.1 λεπτά συμμετοχής. Από τη φετινή του ομάδα, έχουν αναδειχθεί και έχουν παίξει στο ΝΒΑ τρεις διάσημοι Αυστραλοί παίκτες, όπως οι Ματ Ντελαβεντόβα, Πάτι Μιλς και Τζοκ Λαντέιλ.