Δείτε όσα έκαναν οι Έλληνες παίκτες στην πρεμιέρα του NCAA.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το NCAA. Πολλοί Έλληνες παίκτες αγωνίζονται στα αμερικανικά κολλέγια και θέλουν να κάνουν τη διαφορά με τις ομάδες τους.

Ο Βαγγέλης Ζούγρης, πραγματοποίησε εξαιρετικό ντεμπούτο με το Σεντ Μαίρη. Στη νίκη της ομάδας του με 90-85 επί του Ιλινόις Στέιτ Ρεντ Μπερντς, είχε 16 πόντους (2/4 βολές, 7/7 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 23 λεπτά.

Ο Ράιν Σούλης, έπαιξε 6 λεπτά στη νίκη των Γουάιλντκατς επί του Μπίνχαμτον και είχε 2 ριμπάουντ και 1 λάθος, δίχως να πάρει κάποια προσπάθεια για σουτ. Στο Μάουντ - Εξέβιερ, είχαμε ελληνική «μάχη» ανάμεσα σε Ροζακέα και Χιτικούδη, με την ομάδα του δεύτερου να επικρατεί με 97-52.

Ο Νίκος Χιτικούδης αγωνίστηκε για 18 λεπτά, έχοντας 4 πόντους (0/3 βολές, 2/4 δίποντα), 11 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Ο Τάσος Ροζακέας από την άλλη, είχε 1 πόντο (1/2 βολές, 0/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 19 λεπτά.

Ο Βενιαμίν Αμπόσι, ήταν πολύ καλός στην ήττα του UC Ντέιβις με 79-75 από το Νορθ Αλαμπάμα. Έμεινε στο παρκέ για 22 λεπτά και είχε 10 πόντους (4/6 βολές, 3/4 δίποντα, 0/1 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.

Ο Γιάννος Ξανθόπουλος, έπαιξε 10 λεπτά στη νίκη του Νιου Χάμσαϊρ με 59-55 επί του Μπράουν Μπέαρς. Ο 20χρονος φόργουορντ-σέντερ, είχε 4 πόντους (0/1 βολές, 2/3 δίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Τέλος, ο Γιάννης Ασημακόπουλος, αγωνίστηκε για 7 λεπτά στη νίκη του Σακραμέντο Στέιτ με 90-74 επί των Τζέσαπ Γουόριορς. Ο ίδιος, είχε 5 πόντους (5/7 βολές), 2 ριμπάουντ και 3 μπλοκ.