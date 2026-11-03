Το κολλέγιο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο, εκεί όπου αγωνίζεται ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, πήρε τη νίκη επί του Μονμάουθ, του Στέφανου Σπάρταλη.

Πρεμιέρα για το NCAA, εκεί όπου αγωνίζονται αρκετοί Έλληνες παίκτες. Εκτός από το Νορθ Καρολάινα που αγωνίζονται οι Αβδάλας και Σαμοντούροβ, υπήρχε μία ελληνική «μάχη» την πρώτη αγωνιστική.

Το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο, υποδέχθηκε το Μόνμαουθ και πήρε τη νίκη με 78-63. Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος από πλευράς των νικητών, έπαιξε για 19 λεπτά και είχε 3 πόντους (0/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Από την άλλη, για το Μόνμαουθ, καλή εμφάνιση έκανε ο Στέφανος Σπάρταλης. Ο νεαρός φόργουορντ, έμεινε στο παρκέ για 32 λεπτά και είχε 6 πόντους (3/7 δίποντα, 0/1 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος.

Ο Λιοτόπουλος και ο Σπάρταλης, ήταν για πολλά χρόνια μαζί στις Εθνικές ομάδας, καθώς παίξανε παρέα στην εφήβων, νέων και παίδων.