Ατρόμητος – ΑΕΚ: Ορίστηκε η ημερομηνία για το εξ αναβολής παιχνίδι

Στις 16 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί το εξ αναβολής ματς, Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ορίστηκε η ημερομηνία για το Ατρόμητος – ΑΕΚ, με τη Super League να κάνει γνωστό μέσω ανακοίνωσης ότι η εξ αναβολής αναμέτρηση της 7ης «στροφής» θα γίνει την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Θυμίζουμε πως το ματς δεν είχε γίνει, καθώς η Ένωση είχε μπροστά της δύο ματς για τη League Phase του Champions League, αμφότερα στην Αγγλία, το πρώτο απέναντι στη Σαχτάρ και το δεύτερο κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Τότε η διοργανώτρια αρχή είχε κάνει δεκτό το αίτημα για αναβολή του ματς και η ομάδα του Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Περιστεριού στα μέσα Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ. της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζεται την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου».