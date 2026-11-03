Ο Ζοζέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης με... στιλ, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί τεσσάρων ομάδων σε Ισπανία και Ευρώπη.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο επέστρεψε το καλοκαίρι στη Ρεάλ Μαδρίτης και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε το σύνολο του σε... εφιάλτη για τις ομάδες που προέρχονται απο μαζεμένα νικηφόρα αποτελέσματα!

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος προπονητής, μέχρι στιγμής, έχει τερματίσει ήδη τέσσερα εντυπωσιακά αήττητα σερί, με τις Ίντερ, Ρόμα, Μπαρτσελόνα και Ρασίνγκ Σανταντέρ να πέφτουν όλες...θύματα του.

Αναλυτικότερα, οι Νερατζούρι είχαν περάσει έξι μήνες χωρίς να γευτούν το πικρό ποτήρι της ήττας, προτού φυσικά αντιμετωπίσουν τη βασίλισσα, ενώ και το εντυπωσιακό σερί πέντε μηνών των «λύκων» έλαβε τέλος, σε ένα ματς στο Ολίμπικο που μετράπηκε σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά, με τους Μαδριλένους να σημειώνουν μία εντυπωσιακή νίκη με ανατροπή.

Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο επίτευγμα ήρθε στο Clasico στις 25 Οκτωβρίου. Η Μπαρτσελόνα ήταν αήττητη στην έδρα της στη La Liga για σχεδόν 18 μήνες, αλλά οι παίκτες του Μουρίνιο πέτυχαν μια σπουδαία νίκη με 2-1, τερματίζοντας το εξαιρετικό ρεκόρ των Καταλανών.

Το τελευταίο θύμα του «Special One» ήταν η Ρασίνγκ Σανταντέρ. Η νεοφώτιστη ομάδα δεν είχε χάσει εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος εδώ και τρεις μήνες, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μια άνετη νίκη με 3-0, με τους Μπαπέ, Μπέλινγκχαμ και Ντιομάντε να σκοράρουν και να φεύγουν νικητές και από τη Κανταβρία.

😳👏 Jose Mourinho’s Real Madrid have brought four impressive unbeaten runs to an 𝐄𝐍𝐃 this season: → Inter’s six-month unbeaten streak → Roma’s five-month unbeaten streak → Barcelona’s 17-month unbeaten home run → Racing Santander’s 3-month unbeaten LaLiga home run https://t.co/y4JAIwmbSl — CentreGoals. (@centregoals) November 2, 2026

Για την ιστορία, η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει αύριο (04/11, 19:45, Live από Gazzetta) στην «Allwyn Arena» την ΑΕΚ, η οποία «τρέχει» στην έδρα της ένα αήττητο σερί επτά μηνών. Τελευταία φορά που ηττήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν στις 19 Μαρτίου 2026 από τη Τσέλιε με 2-0, για τον επαναληπτικό αγώνα της φάσης των «16» του Conference League. Παρά την εντός έδρας ήττα, η Ένωση προκρίθηκε στα προημιτελικά με συνολικό σκορ 4–2, καθώς είχε επικρατήσει στη Σλοβενία με 4-0.