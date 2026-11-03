NCAA: Το υπέροχο κάρφωμα του Αβδάλα στην πρεμιέρα
Το Νορθ Καρολάινα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο NCAA. Το πανεπιστήμιο που έχει δύο Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του (Αβδάλας - Σαμοντούροβ), κέρδισε το Γουέστερν Καρολάινα με 80-72.
Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν εντυπωσιακός ήταν εξαιρετικός με 13 πόντους (3/5 βολές, 2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη σε 31 λεπτά. Ο 20χρονος γκαρντ, φρόντισε μάλιστα να χαρίσει και ένα τρομερό highlight.
Συγκεκριμένα, όταν το σκορ 56-54 υπέρ της ομάδας του, προχώρησε σε μία εξαιρετική ατομική ενέργεια και κάρφωσε εντυπωσιακά στο αντίπαλο καλάθι.
Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αβδάλα
Neo Avdalas showing his potential at 6'9" 😤 Western Carolina and UNC are battling on ACC Network and the ESPN App 👀 https://t.co/0dJA9meRY0— ACC Network (@accnetwork) November 3, 2026
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