Ένα υπέροχο highlight από τον Νεοκλή Αβδάλα στην πρεμιέρα του NCAA.

Το Νορθ Καρολάινα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο NCAA. Το πανεπιστήμιο που έχει δύο Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του (Αβδάλας - Σαμοντούροβ), κέρδισε το Γουέστερν Καρολάινα με 80-72.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν εντυπωσιακός ήταν εξαιρετικός με 13 πόντους (3/5 βολές, 2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη σε 31 λεπτά. Ο 20χρονος γκαρντ, φρόντισε μάλιστα να χαρίσει και ένα τρομερό highlight.

Συγκεκριμένα, όταν το σκορ 56-54 υπέρ της ομάδας του, προχώρησε σε μία εξαιρετική ατομική ενέργεια και κάρφωσε εντυπωσιακά στο αντίπαλο καλάθι.

Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αβδάλα