Μάικλ Κάρικ και Ματέους Κούνια φάνηκαν να τα λένε σε έντονο ύφος μετά το 3-2 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενάντια στη Ρόμα.

Θα περίμενε κανείς άπαντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά την τεράστια ανατροπή ενάντια στη Ρόμα, ωστόσο όπως φαίνεται, αυτό δεν συνέβη για όλους. Βλέπετε, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μάικλ Κάρικ φάνηκε να στέλνει στα αποδυτήρια με αυστηρό ύφος τον ήρωα της ομάδας του, Ματέους Κούνια, ο οποίος αποχώρησε από το σημείο εμφανώς ταραγμένος - με τον Βραζιλιάνο να σκοράρει δις στα τελευταία λεπτά αλλά στη συνέχεια να αποβάλλεται, κάτι που έφερε τη δυσαρέσκεια του προπονητή του...

😳 Cunha was not very happy with Carrick at THE FINAL WHISTLE #MUNROM https://t.co/eiYpligiYr November 3, 2026