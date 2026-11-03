Το Νορθ Καρολάινα ξεκίνησα ιδανικά τη σεζόν στο NCAA καθώς πήρε τη νίκη επί του Γουέστερν Καρολάινα με 80-72.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του, το Νορθ Καρολάινα στο NCAA. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, η ομάδα του Νεοκλή Αβδάλα και του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, κέρδισε το Γουέστερν Καρολάινα με 80-72.

Ο Αβδάλας πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και μάλιστα, ήταν ο παίκτης της ομάδας του, με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο νεαρός γκαρντ αγωνίστηκε για 31 λεπτά και είχε 13 πόντους (3/5 βολές, 2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη.

Από την άλλη, ο Σαμοντούροβ έμεινε στο παρκέ για 12 λεπτά και είχε 3 ριμπάουντ και μόλις μία προσπάθεια για σουτ.