Σάρλοτ - Νορθ Καρολάινα 82-89: Άγγιξε το double-double ο Αβδάλας, θετικός ο Σαμοντούροβ
Με τον Νεοκλή Αβδάλα να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση, οι Νορθ Καρολάινα επικράτησαν της Σάρλοτ με 89-82.
Ο 20χρόνος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 16 πόντους (5/9 σουτ, 2/3 τρίποντα, 4/7 βολές), 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.
Πολύ θετικός ήταν και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος έπαιξε για 15 λεπτά και πέτυχε 6 πόντους (3/4 σουτ), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 κλεψίματα.
Highlights from last night's 89-82 win vs Charlotte 📼 https://t.co/swcD0oWatH— Carolina Basketball (@UNC_Basketball) October 28, 2026
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