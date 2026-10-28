Οι Νορθ Καρολάινα επικράτησαν της Σάρλοτ με 89-82, με τον Νεοκλή Αβδάλα να... αγγίζει το double-double, ενώ θετικός ήταν και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Με τον Νεοκλή Αβδάλα να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση, οι Νορθ Καρολάινα επικράτησαν της Σάρλοτ με 89-82.

Ο 20χρόνος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 16 πόντους (5/9 σουτ, 2/3 τρίποντα, 4/7 βολές), 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Πολύ θετικός ήταν και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος έπαιξε για 15 λεπτά και πέτυχε 6 πόντους (3/4 σουτ), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 κλεψίματα.