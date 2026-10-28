Σάρλοτ - Νορθ Καρολάινα 82-89: Άγγιξε το double-double ο Αβδάλας, θετικός ο Σαμοντούροβ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Σάρλοτ - Νορθ Καρολάινα 82-89: Άγγιξε το double-double ο Αβδάλας, θετικός ο Σαμοντούροβ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι Νορθ Καρολάινα επικράτησαν της Σάρλοτ με 89-82, με τον Νεοκλή Αβδάλα να... αγγίζει το double-double, ενώ θετικός ήταν και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Με τον Νεοκλή Αβδάλα να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση, οι Νορθ Καρολάινα επικράτησαν της Σάρλοτ με 89-82.

Ο 20χρόνος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 16 πόντους (5/9 σουτ, 2/3 τρίποντα, 4/7 βολές), 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Πολύ θετικός ήταν και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος έπαιξε για 15 λεπτά και πέτυχε 6 πόντους (3/4 σουτ), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 κλεψίματα.

 
@Photo credits: x_Carolina Basketball
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    NCAA Τελευταία Νέα