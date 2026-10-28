Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η ΑΕΚ λίγες μερές μετά την ευρεία νίκη επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (20:30) του αγώνα με τους Θεσσαλονικείς έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών.

Ο Δικέφαλος θα παραταχθεί σε διάταξη 4-4-2. Ο Μπαλαμώτης στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Μαρίν - Μάγερ δίδυμο στον άξομα και στα άκρα οι Ζούμπκοφ - Καλοσκάμης. Παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση θα είναι ο Ζίνι.

Εκτός αποστολής έχουν μείνει οι Μουκουντί, Κοϊτά και Βιτάλις, όπως και ο τραυματίας Στρακόσα. Aξιοσημείωτο, πως σε σχέση με το ματς με τον Τίτορμο ο Σέρβος κόουτς της Ένωσης προχώρησε σε 8 αλλαγές, καθώς έδωσε φανέλα βασικού σε Μπαλαμώτη, Βίντα, Ζούμπκοφ, Μαρίν, Mάγερ, Καλοσκάμη και Γιόβιτς.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπαλαμώτης - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος - Ζούμπκοφ, Μαρίν, Μάγερ, Καλοσκάμης - Γιόβιτς, Ζίνι

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Αριάγκα, Βάργκα, Μάνταλος, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο, Χριστακόπουλος