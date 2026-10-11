Ο Νεοκλής Αβδάλας άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τα φιλικά προετοιμασίας του North Carolina, μετρώντας 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ απέναντι στο USC.

Ο Νεοκλής Αβδάλας άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας του North Carolina απέναντι στο USC, δείχνοντας τις δυνατότητές του ως δημιουργός και εκτελεστής, αναδεικνύοντας τα στοιχεία του παιχνιδιού του που μπορούν να κάνουν τη διαφορά με τους χρήστες του «Χ» να τον εκθειάζουν.

Το North Carolina επικράτησε με 88-70 του USC, με τον Έλληνα γκαρντ να πραγματοποιεί γεμάτη εμφάνιση σε 24 λεπτά συμμετοχής. Ο Αβδάλας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ πρόσθεσε 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, έχοντας παράλληλα το απόλυτο στις βολές με 8/8. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ είχε 3 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 13 λεπτά συμμετοχής.

This is who UNC needs Neo Avdalas to be all year. Wasn’t passive at all last night. Got plenty of paint touches. He can’t spend the majority of his possessions on the wing if UNC wants to be a top 25 team all year. This is who he needs to be. https://t.co/hv5nMp3TlP October 10, 2026

Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η στατιστική του απεικόνιση, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε το παιχνίδι. Ο 20χρονος γκαρντ δεν έμεινε παθητικά στην περιφέρεια, αλλά επιτέθηκε προς το καλάθι, αναζήτησε επαφές και προσπάθησε να βάλει πίεση στην άμυνα του USC. Η ικανότητά του να κερδίζει φάουλ, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά του στα ριμπάουντ και τη δημιουργία, έδωσε μεγαλύτερη διάσταση στην παρουσία του στο παρκέ.

Αυτός είναι ο ρόλος που μπορεί να αναδείξει τις δυνατότητες του Αβδάλα. Το μέγεθός του, καθώς έχει ύψος 2,06 μ., σε συνδυασμό με την αντίληψη του παιχνιδιού και την ικανότητά του να δημιουργεί μέσα από καταστάσεις πικ εν ρολ, αποτελούν στοιχεία που τον διαφοροποιούν. Το ζητούμενο είναι να μην περιορίζεται σε έναν ρόλο στην πτέρυγα, αλλά να έχει την ευκαιρία να παίρνει πρωτοβουλίες με την μπάλα στα χέρια και να αξιοποιεί το ταλέντο του ως οργανωτής.

Το μακρινό σουτ παραμένει ένα από τα στοιχεία που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του από τα 6,75 μ. θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το προφίλ του και να επηρεάσει θετικά τις προοπτικές του ενόψει του NBA Draft.