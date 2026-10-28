O Άρης ισοφάρισε στο 65ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό με γκολ του Καντεβέρε, έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση.

Ο Άρης ισοφάρισε το σκορ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο 65ο λεπτό οι Θεσσαλονικείς έφυγαν στην αντεπίθεση έπειτα από λάθος του Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή, ο Καντεβέρε έδωσε στον Γκαρέ, αυτός στον Παπασαραφιανό, ο οποίος γύρισε από την κόντρα η μπάλα έφτασε στον Καντεβέρε, ο οποίος σούταρε σε κενή εστία για το 1-1.

Το γκολ του Καντεβέρε για το 1-1