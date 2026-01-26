Ο λόγος που ο Μούρινεν δεν παίζει στην Αδριατική Λίγκα

Ο Μίκα Μούρινεν δεν έχει αγωνιστεί στην ABA Liga από τις 3 Ιανουαρίου, και ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζοάν Πενιάρογια, εξήγησε τον λόγο.

Η τελευταία παρουσία του Μίκα Μούρινεν σε αγώνα της Παρτίζαν στην ABA Liga καταγράφηκε στα 3:32 που αγωνίστηκε στον εκτός έδρας αγώνα με την Μπόρατς Τσάτσακ, στις 3 Ιανουαρίου.

Ο Φινλανδός φόργουορντ, ο οποίος εντάχθηκε στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο EuroBasket 2025 με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, μετράει μόλις οκτώ συμμετοχές στην ABA Liga, έχοντας μέσο όρο 11.6 λεπτά, 4.1 πόντους και 2.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Παρτίζαν, Ζοάν Πενιάρογια, εξήγησε τους λόγους της απουσίας τόσο του Ποκουσέφσκι όσο και του Μούρινεν κατά τη χθεσινή νίκη επί της Ιγκοκέα: «Ο Ποκουσέφσκι ένιωσε πόνο στο γόνατο και ζήτησε ξεκούραση, ενώ ο Μίκα Μούρινεν είναι εκτός ομάδας», εξήγησε σύντομα ο Πενιαρόγια.

Παρεμπιπτόντως, ο Μούρινεν έχει αγωνιστεί μόλις σε έξι αγώνες στη EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 1:49 λεπτά συμμετοχής και 0,2 πόντους ανά παιχνίδι.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Σερβία, πρόκειται για απόφαση του προπονητή και είναι προφανές ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος από τον Μούριεν δεν περνά απαρατήρητη ούτε από τον Πενιαρόγια, όπως είχε συμβεί και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.