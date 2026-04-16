Μπολ: Πρόστιμο από το ΝΒΑ για το φάουλ που τραυμάτισε τον Αντεμπάγιο

H ενέργεια του ΛαΜέλο Μπολ που κόστισε τον τραυματισμό του Αντεμπάγιο δεν έμεινε ατιμώρητη.

Οι Χόρνετς απέκλεισαν από τη συνέχεια του play in τους Χιτ σε ματς που ο Μπαμ Αντεμπάγιο τραυματίστηκε. Το ΝΒΑ δεν το άφησε έτσι και τιμώρησε τον ΛαΜέλο Μπολ με πρόστιμο. Πάντως γλίτωσε την ποινή αγωνιστικής.

Ο Μπολ δέχθηκε αυτό το πρόστιμο για το μαρκάρισμα που προκάλεσε τον τραυματισμό Αντεμπάγιο. Συνολικά το πρόστιμo φτάνει τα 35.000 δολάρια, με τη φάση να χαρακτηρίζεται κατηγορίας flagrant-2.

Αν είχε δοθεί στο ματς όπως έπρεπε ο Μπολ θα ειχε αποβληθεί. Ηταν εκείνος που έβαλε και το καλάθι νίκης. Ο Μπολ τράβηξε το πόδι του Αντεμπάγιο και εκείνος έπεσε στο παρκέ, φεύγοντας τελικά με θέμα στη μέση. Πάντως του επιβλήθηκε και πρόστιμο 25.000 δολαρίων υβριστική γλώσσα σε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη μετά το τέλος της αναμέτρησης.