Ο Βαγγέλης Ζούγρης μπήκε στo transfer portal του NCAA και πλέον αναζητά κάτι καλύτερο, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική.

Μετά την παρθενική του παρουσία στο NCAA, ο Βαγγέλης Ζούγρης, μπήκε στo transfer portal, προκειμένου να αναζητήσει κάτι καλύτερο.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, έπειτα από την πρώτη του χρονιά στην Αμερική, όπου αγωνίστηκε με Λούιβιλ, θα αναζητήσει κάτι καλύτερο για να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Μάλιστα, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στη χρονιά που πέρασε, έχοντας μ.ο 2.6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ, σε 27 αναμετρήσεις και ήδη αρκετά πανεπιστήμια, ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ζούγρης τον Μάρτιο στα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας του ξεκινούσε βασικός, ενώ την ίδια ώρα έχει κεντρίσει και το ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων.

Μένει να δούμε αν ο Έλληνας σέντερ θα επιλέξει ένα καινούργιο κολλέγιο, ή θα επιστρέψει στην Ευρώπη.



