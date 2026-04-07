Το Μίτσιγκαν επικράτησε του Κονέκτικατ Χάσκιζ με 69-63 στον τελικό και κατέκτησε το NCAA, μετά από 37 χρόνια.

Μετά από 37 χρόνια το σήκωσε ξανά! Το Μίτσιγκαν κέρδισε στον μεγάλο τελικό του NCAA το Κονέκτικαν Χάσκιζ με 69-63 και κατέκτησε την κορυφή του κολεγιακού μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία του.

Το πανεπιστήμιο από το Μίσιγκαν επέβαλλε την κυριαρχία του στην αναμέτρηση και μπόρεσε να φτάσει ως την κούπα, έχοντας ως κορυφαίο τον Ελιότ Κοντό που τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Άλεξ Κάραμπαν με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.