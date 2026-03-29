Στογιάκοβιτς: Οπαδός τρελάθηκε με καλάθι του Αντρέι και πανηγύρισε με μεσαία δάχτυλα δίπλα στον Πέτζα!
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έλαμψε στη νίκη του Ιλινόις απέναντι στο Αϊόβα, έχοντας 17 πόντους με αρκετές σπουδαίες φάσεις. Μια από αυτές ήταν και το καλάθι και φάουλ που σημείωσε στο δεύτερο μισό του αγώνα, το οποίο έφερε... τρέλα στην εξέδρα.
Συγκεκριμένα, μετά την σπουδαία φάση του Αντρέι Στογιάκοβιτς, ένας φίλαθλος που καθόταν δίπλα στον πατέρα του, Πέτζα, ποανηγύρισε με τα... μεσαία δάχτυλα το καλάθι του νεαρού.
Το ότι καθόταν δίπλα στον εμβληματικό Πέτζα Στογιάκοβιτς ήταν και η αφορμή για να τον δείξει η κάμερα, η οποία αρχικά είχε κεντράρει πάνω στον θρύλο του NBA, όμως ο εν λόγω οπαδός «έκλεψε» λίγη από τη δημοσιοότητα του Σέρβου θρύλου.
Το καλάθι και φάουλ του Αντρέι Στογιάκοβιτς και το πλάνο με Πέτζα και τον οπαδό:
STOJAKOVIC FINISHES WITH PEJA WATCHING ON 🤩#MarchMadness @IlliniMBB pic.twitter.com/Yry3yakxha— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2026
