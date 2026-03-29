Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έβαλε ένα δύσκολο καλάθι και φάουλ, με αποτέλεσμα να... τρελάνει έναν φίλαθλο που καθόταν δίπλα στον πατέρα του, Πέτζα.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έλαμψε στη νίκη του Ιλινόις απέναντι στο Αϊόβα, έχοντας 17 πόντους με αρκετές σπουδαίες φάσεις. Μια από αυτές ήταν και το καλάθι και φάουλ που σημείωσε στο δεύτερο μισό του αγώνα, το οποίο έφερε... τρέλα στην εξέδρα.

Συγκεκριμένα, μετά την σπουδαία φάση του Αντρέι Στογιάκοβιτς, ένας φίλαθλος που καθόταν δίπλα στον πατέρα του, Πέτζα, ποανηγύρισε με τα... μεσαία δάχτυλα το καλάθι του νεαρού.

Το ότι καθόταν δίπλα στον εμβληματικό Πέτζα Στογιάκοβιτς ήταν και η αφορμή για να τον δείξει η κάμερα, η οποία αρχικά είχε κεντράρει πάνω στον θρύλο του NBA, όμως ο εν λόγω οπαδός «έκλεψε» λίγη από τη δημοσιοότητα του Σέρβου θρύλου.