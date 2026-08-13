Ο Δημήτρης Τσίτσος με ατομικό ρεκόρ στα 80,95μ. είναι πολύ κοντά στην πρόκρισή του στον τελικό του ακοντισμού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Δημήτρης Τσίτσος στην πρώτη παρουσία του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πραγματοποίησε την καλύτερη βολή της καριέρας του στον ακοντισμό στα 80,95μ. και ουσιαστικά έκλεισε θέση στον τελικό του αγωνίσματος στο Μπέρμιγχαμ για το Σάββατο (15/8, 22:00).

Ο 26χρονος πρωταθλητής αγωνιζόμενος στον α' προκριματικό όμιλο, άρχισε με 75,59μ., συνέχισε με 71,02μ., όμως στην τελευταία του βολή έστειλε το ακόντιο στα 80,95μ., βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ (80,56μ. από το πρόσφατο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο), παίρνοντας την 4η θέση στον όμιλο και πλέον περιμένει την επιβεβαίωσε της πρόκρισης, μετά και τη διεξαγωγή του β' γκρουπ, που θα αρχίσει στις 17:10, ώρα Ελλάδος.

Οι Γερμανοί, Τζούλιαν Βέμπερ (84,02μ.), Νικ Τουμ (83,49μ.) και ο Πολωνός, Νταβίντ Βέγκνερ (82,40μ,) ήταν μπροστά από τον Τσίτσο, ξεπερνώντας και το απευθείας όριο πρόκρισης των 82,00μ.

Πρωινοί αποκλεισμοί

Νωρίτερα στη διάρκεια του πρωινού προγράμματος στην 4η θέση του πρωταθλήματος, η Παναγιώτα Δόση με 1,84μ. πήρε την 24η θέση στον προκριματικό του ύψους. Δεκαπέντε αθλήτριες προχώρησαν στον τελικό, ξεπερνώντας το 1.91μ.

Στον 1ο γύρο στα 200μ. ανδρών ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, αγωνιζόμενος στη 2η σειρά με 21.17 πήρε τη 17η θέση στη γενική κατάταξη και Σωτήρης Γκαραγκάνης τρέχοντας στην 3η σειρά (-3.4 μ/δ.) τερμάτισε σε 21.23, μένοντας στην 20ή θέση, αντίστοιχα.