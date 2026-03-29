Αντρέι Στογιάκοβιτς: Έλαμψε στην πρόκριση του Ιλινόις στα ημιτελικά του NCAA

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς και το πανεπιστήμιο του Ιλινόις πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά της March Madness του NCAA, επικρατώντας απέναντι στο Αϊόβα με 71-59.

Στο ημίχρονο το Αϊόβα ήταν μπροστά με 28-32, όμως ένα συγκλονιστικό επιμέρους 43-27 στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε στο Ιλινόις τη νίκη και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Πλέον, η παρέα του Αντρέι Στογιάκοβιτς περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι του Ντιουκ με το Κονέκτικατ.

Δείτε Επίσης

Αβδάλας: Τι έκανε φέτος στο NCAA και τα νούμερά του με τον Παναθηναϊκό
Aβδάλας

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ήρθε από τον πάγκο για να σκοράρει 17 πόντους με 7/9 εντός παιδιάς και 3/4 βολές, ενώ είχε ακόμη 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

 

Κορυφαίος για το Ιλινόις ήταν ο Κίτον Γουάγκλερ με 25 πόντους.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    NCAA Τελευταία Νέα