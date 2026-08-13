Ο Ηρακλής έκανε γνωστό το πρόγραμμα προετοιμασίας του ενόψει της σεζόν 2026-27, το οποίο περιλαμβάνει εννέα φιλικά ματς.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας ο Ηρακλής! Ο Γηραιός μετρά αντίστροφα για την έναρξη της νέας χρονιάς και η ομάδα της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς θα παίξει συνολικά εννέα φιλικά ματς, αρχής γενομένης με αντίπαλο τον Άρη στις 31/08, στο «Nick Galis Hall», κεκλεισμένων των θυρών. Στη συνέχεια, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει στο Ιβανώφειο την Μπασκίμι από το Κόσοβο και την κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας.

Στην πορεία, οι Κυανόλευκοι θα ταξιδέψουν στη Ρουμανία και έπειτα θα επαναπατριστεί για τρεις ακόμα φιλικούς αγώνες έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι Θεσσαλονικείς θα ξεκινήσουν τις επίσημες υποχρεώσεις τους το διήμερο 3-4 Οκτωβρίου με την πρεμιέρα της GBL, ενώ στις 6 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει η πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ηρακλή:

- 31/08: Άρης – Ηρακλής («Nick Galis Hall», κεκλεισμένων των θυρών)

- 05/09: Ηρακλής – Μπασκίμι (Ιβανώφειο)

- 06/09: Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας (Ιβανώφειο)

- 11/09: Βάλτσεα – Ηρακλής (τουρνουά Βάλτσεα)

- 12/09: Μπόρατς Τσάτσακ – Ηρακλής (τουρνουά Βάλτσεα)

- 19/09: Ηρακλής – Δόξα Λευκάδας (Ιβανώφειο, κεκλεισμένων των θυρών)

- 20/09: Ηρακλής – Άρης («Μαυροσκούφεια», Ιβανώφειο)

- 22/09: Ηρακλής – ομάδα που θα ανακοινωθεί («Μαυροσκούφεια», Ιβανώφειο)

- 26/09: Ηρακλής – Κολοσσός (Ιβανώφειο)