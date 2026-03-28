Το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο αποκλείστηκε ένα βήμα πριν τα προημιτελικά του NCAA, λυγίζοντας στο τέλος από το Ντιούκ με 80-75.

Εκτός προημιτελικών του NCAA έμεινε το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο. Το πανεπιστήμιο του Λευτέρη Λιοτόπουλου δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από το Ντιούκ στο φινάλε με 80-75.

Ο Λιοτόπουλος αγωνίστηκε τρία λεπτά στην αναμέτρηση, έχοντας 0/1 τρίποντα, ενώ δεν έπαιξε ο Φώτης Κωνσταντινίδης.

Ο Έτζιοφορ ξεχώρισε με 17 πόντους για το Σεντ Τζονς, ενώ για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Αϊζάια Έβανς με 25 πόντους και 4 ριμπάουντ.