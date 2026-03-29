Κινδύνεψε για τα καλά η Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Τζιρόνα, όμως έφυγε με το «διπλό» (93-95) και σωτήρα τον Αντρές Φελίζ.

Η Τζιρόνα υποδέχτηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 24η αγωνιστική της Liga ACB και της έβαλε πολύ δύσκολο έργο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μπορεί να έφυγε με το «διπλό» (93-95), όμως τα... χρειάστηκε απέναντι στους μαχητικούς γηπεδούχους.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Όστιν Λιβινγκστόουν με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ μαζί με τον Ντέρεκ Νίντχαμ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Στον αντίποδα, για τη Ρεάλ Μαδρίτης που είχε επιθετική πολυφωνία, Οι Φελίζ (17 π., 7 ρ., 4 α.) και Λάιλς (16 π., 4 ρ., 2 α.) ήταν πολύτιμοι, ενώ ακολούθησαν ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ και ο Τεό Μαλεντόν με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Το φινάλε της αναμέτρησης ήταν εντυπωσιακό, καθώς με τρίποντο του Μπούσκετς 5" πριν το τέλος το σκορ ήταν στον πόντο (93-94), ο Αμπάλδε έχασε τη μία βολή για το 93-95 και ενώ όλα... μύριζαν παράταση, ο Φελίζ έκανε ένα σωτήριο κλέψιμο λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Έτσι η Ρεάλ παραμένει με διαφορά μόνη πρώτη στη βαθμολογία με ρεκόρ 22-2, ενώ η Τζιρόνα έπεσε στο 11-3 και την 10η θέση.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 36-37, 60-66, 93-95

