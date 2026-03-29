Ο Κροάτης ακραίος του Ολυμπιακού ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο ενώ ο κόουτς Βουρδέρης μετέφερε τα συναισθήματα των Πειραιωτών.

Μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ επί του Ολυμπιακού δηλώσεις από την πλευρά των Ερυθρόλευκων έκαναν οι Αντώνης Βουρδέρης και Μάρκο Σέντλατσεκ. Ο προπονητής Αντώνης Βουρδέρης είπε σχετικά: «Νομίζω, ότι από τα πολλά παιχνίδια που έχουμε παίξει φέτος οι δύο ομάδες, το πιο ποιοτικό ήταν το σημερινό. Ισως ήταν το πρώτο παιχνίδι που δεν κρίθηκε απλά σε πολύ δυνατά σερβίς και άσους. Ηταν ένα παιχνίδι που παίχτηκε πολύ πάνω στο φιλέ και θεωρώ, ότι και οι δύο ομάδες έπαιξαν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σίγουρα, είμαστε στεναχωρημένοι, γιατί παρόλο που κατά διαστήματα είχαμε εξαιρετική απόδοση, κολλήσαμε σε κάποια σημεία, όπου χωρίς ιδιαίτερη πίεση από τον Παναθηναϊκό, έπρεπε να τελειώσουμε κάποιες μπάλες.

Είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά σίγουρα, δεν το βάζουμε κάτω. Παρόλο που είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, θεωρώ, ότι με αυτό που είδα σήμερα από την προσπάθεια και το επίπεδο των παικτών κατά διαστήματα, μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή και να ξεκινήσουμε από την Τετάρτη».

Ο ακραίος Μάρκο Σέντλατσεκ - που ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο - ανέφερε: «Παίξαμε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια των δύο τελευταίων μηνών. Ωστόσο, στο τέλος χάσαμε. Στο μυαλό μου, κατά τη διάρκεια του ματς, υπήρχε μόνο μία σκέψη: η νίκη. Για να παίξουμε άλλο ένα ματς εδώ. Ωστόσο, δεν τα καταφέραμε. Θέλω πάντα να κερδίζω, το ξέρετε. Θέλω να πω στους φιλάθλους μας συγγνώμη. Τους ευχαριστούμε που μας υποστήριξαν τόσο πολύ ως το τέλος, η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική».