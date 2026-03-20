NCAA: Προκρίσεις στη March Madness για Ζούγρη και Στογιάκοβιτς
Ο Βαγγέλης Ζούγρης και ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, πανηγύρισαν δύο μεγάλες προκρίσεις στον επόμενο γύρο της March Madness στo NCAA.
Συγκεκριμένα το Λούιβιλ επικράτησε του Σάουθ Φλόριντα με 83-79 και τον Βαγγέλη Ζούγρη να έχει πολύ θετική παρουσία στην αναμέτρηση, ξεκινώντας ως βασικός.
Σκόραρε 6 πόντους (3/5 δίποντα), ενώ είχε και 6 ριμπάουντ, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει ως την πρόκριση. Το Σάββατο (21/03, 20:45) θα αντιμετωπίσουν τους Μίτσιγκαν Στέιτ..
Το Ιλνόις επικράτησε εύκολα με 105-70 το Πενσυλβάνια με τον Αντρέι Στογιάκοβιτς να είναι εξίσου θετικός. Σημείωσε 9 πόντους (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/3 βολές), ενώ είχε επίσης 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής. Την Κυριακή (22/03, 01:50) θα αντιμετωπίσουν το πανεπιστήμιο των Ραμς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.