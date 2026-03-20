Το Λούιβιλ του Βαγγέλη Ζούγρη, αλλά και το Ιλνόις του Αντρέι Στογιάκοβιτς, πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση της March Madness.

Συγκεκριμένα το Λούιβιλ επικράτησε του Σάουθ Φλόριντα με 83-79 και τον Βαγγέλη Ζούγρη να έχει πολύ θετική παρουσία στην αναμέτρηση, ξεκινώντας ως βασικός.

Σκόραρε 6 πόντους (3/5 δίποντα), ενώ είχε και 6 ριμπάουντ, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει ως την πρόκριση. Το Σάββατο (21/03, 20:45) θα αντιμετωπίσουν τους Μίτσιγκαν Στέιτ..

Το Ιλνόις επικράτησε εύκολα με 105-70 το Πενσυλβάνια με τον Αντρέι Στογιάκοβιτς να είναι εξίσου θετικός. Σημείωσε 9 πόντους (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/3 βολές), ενώ είχε επίσης 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής. Την Κυριακή (22/03, 01:50) θα αντιμετωπίσουν το πανεπιστήμιο των Ραμς.