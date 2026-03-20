NCAA: Προκρίσεις στη March Madness για Ζούγρη και Στογιάκοβιτς

Το Λούιβιλ του Βαγγέλη Ζούγρη, αλλά και το Ιλνόις του Αντρέι Στογιάκοβιτς, πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση της March Madness.

Συγκεκριμένα το Λούιβιλ επικράτησε του Σάουθ Φλόριντα με 83-79 και τον Βαγγέλη Ζούγρη να έχει πολύ θετική παρουσία στην αναμέτρηση, ξεκινώντας ως βασικός.

Σκόραρε 6 πόντους (3/5 δίποντα), ενώ είχε και 6 ριμπάουντ, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει ως την πρόκριση. Το Σάββατο (21/03, 20:45) θα αντιμετωπίσουν τους Μίτσιγκαν Στέιτ..

Το Ιλνόις επικράτησε εύκολα με 105-70 το Πενσυλβάνια με τον Αντρέι Στογιάκοβιτς να είναι εξίσου θετικός. Σημείωσε 9 πόντους (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/3 βολές), ενώ είχε επίσης 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής. Την Κυριακή (22/03, 01:50) θα αντιμετωπίσουν το πανεπιστήμιο των Ραμς.

 

     

