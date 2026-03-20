Συνεχίζει να γράφει... ιστορία στο NBA ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πραγματοποίησε τρία ρεκόρ μετά τη μυθική εμφάνιση που σημείωσε στη νίκη των Λέικερς κόντρα στους Χιτ (126-134).

Πιο συγκεκριμένα ο Σλοβένος σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 60 πόντους, πετυχαίνοντας ρεκόρ πόντων με την ομάδα τους Λος Άντζελες (18/30 σουτ, 9/17 τρίποντα, 15/19 βολές), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα) και έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που πετυχαίνει 60αρα, μετά τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντόντσις πέτυχε τον 60ο πόντο μετά από εύστοχη βολή με 14.8 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε.

Το ίδιο ακριβώς είχε κάνει και ο «black mamba» στην τελευταία του... παράσταση με τη φανέλα των Λέικερς, σκόραρε τον 60 πόντο κόντρα στους Τζαζ με βολή και 14.8 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Συν τοις άλλοις ο Ντόντσις έβαλε το όνομά του δίπλα σε αυτό του Τζέιμς Χάρντεν ως οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία του NBA, που έχουν σκοράρει 60 πόντους, με 5+ τρίποντα, 5+ ριμπάουντ και 5+ κλεψίματα.

Το αποκορύφωμα είναι ότι ο Σλοβένος σούπερ στα μέσα σε δύο μέρες σκόραρε 100 πόντους. Είχε 40 κόντρα στους Ρόκετς (19/03) και 60 κόντρα στους Χιτ (20/03).

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο Λούκα Ντόντσιτς μετράει μ.ο 33.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 8.4 ασίστ ανά παιχνίδι.