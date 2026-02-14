Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό του: «Νιώθω πως είμαι στο 100%»

Στην κατάσταση του τραυματισμού του αναφέρθηκε ο Γιάννης Αντετοκουνμπο στις δηλώσεις του, στη media day του All Star Game 2026.

Πιο συγκεκριμένα ο σούπερ σταρ των «ελαφιών», μίλησε στη συνέντευξη τύπου του All Star Game 2026 και αναφέρθηκε στον τραυματισμό του, λέγοντας πως είναι 100% και αναμένεται στη δράση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Νιώθω καλά. νιώθω πως είμαι στο 100% για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Απλώς πρέπει, όταν επιστρέφεις από έναν τραυματισμό και είσαι στην αποκατάσταση, πρέπει να τσεκάρεις τα κουτάκια. Οπότε πρέπει να κάνω κάποια πράγματα.

Νιώθω πως η διακοπή δεν βοηθάει γιατί πρέπει να βρεθώ στο γήπεδο. Να παίξω 1on1, 3on3 και μετά 5 εναντίον 5. Οι παίκτες είναι σε διακοπές τώρα, οπότε είναι δύσκολο για εμένα τώρα.

Οπότε μόλις τσεκάρω όλα τα κουτάκια θα είμαι έτοιμος να παίξω. Νιώθω πως θα μπορούσα να παίξω και σήμερα».